قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصار "العاشر من رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصار قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام ١٩٧3.

صرّح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء.

وجاء في تهنئة الهيئة" إن انتصار العاشر من رمضان يعد الانتصار الأعظم في تاريخ مصرنا الحديث، والذي أثبت فيه الجيش المصري العظيم أنه خير أجناد الأرض مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم (إن مصر بها خير أجناد الأرض)".

وأضافت الهيئة "ستظل ذكرى هذا اليوم المجيد مبعث فخر واعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم وقواتها المسلحة وشرطتها البواسل من كل سوء وأن يديم علينا الانتصارات في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.