الداخلية تضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لإقامته منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام 2 محطة مقوي إشارة خارجي مزود بطبق، مقوي إشارة خارجي، 8 راوتر، 3 سويتش، مجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية.

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهرياً.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.