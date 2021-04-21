تجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية بميناء الصيد في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المرحلة الثالثة من تطوير ميناء الصيد بمدينة الطور تتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني، والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع التي سيجري إنشاؤها بالميناء.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتطوير الميناء، تضمنت إنشاء رصيف بحري بطول 270 متر مربع، وإنشاء مبنى إداري، ومبنى لخدمة الصيادين، وحمام عمومي، وإنشاء سور، وغرفة أمن، وغرفة محول كهرباء، وشبكة مياه وصرف صحي، وكهرباء وأعمدة إنارة، بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع، كما تتضمن المرحلة الثانية رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، ورفع كفاءة الورش، وإقامة مبنى القزق الميكانيكي، ومصنع ثلج بلاطات، وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طنًا، وإقامة منطقة للتعليب بتكلفة 120 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير ميناء الصيد الجديد بمدينة الطور، والإجراءات التي تتخذها مديرية الزراعة لطرح مزارع البياض والدواجن بالمنطقة الصناعية بطور سيناء.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل التنفيذ بمزرعة الأسماك الجاري تنفيذها بمدينة نويبع، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بالمدينة.