بحث مستمر عن غواصة مختفية على متنها 53 شخصا

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة. وقالت وزارة الدفاع إن المراقبة الجوية بواسطة مروحية رصدت تسرب زيت في الموقع الذي شوهدت فيه الغواصة آخر مرة، مؤكدة أن البحث ما زال جاريا باستخدام سفينتين بحريتين مزودتين بأجهزة سونار المسح الصوتي الجانبي.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «أناترا» عن قائد الجيش هادي تياهيانتو قوله: انقطع الاتصال بالغواصة «كيه آر نانجالا 402» على بعد نحو 60 ميلا بحريا من جزيرة بالي ولا يزال البحث جاريا عنها. وأضاف «تم إرسال العديد من السفن التي لديها أدوات بحث تحت الماء للعثور على الغواصة ألمانية الصنع وطلبنا المساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة المفقودة التي تقل 53 شخصا». ولفت إلى أن الغواصة كانت في مهمة تدريبية عندما فُقد الاتصال بها قرب جزيرة بالي.
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