مبادرة جديدة لتوفير لقاح كورونا لدول فقيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت فرنسا، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة لتوفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد لدول فقيرة.

وقال مسؤول فرنسي إن بلاده ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترسل بعضاً من إمداداتها الخاصة من لقاح كوفيد-19 إلى الدول النامية عبر مشروع "كوفاكس" العالمي على أمل أن تتبعها دول أخرى.

تمثل الدفعة الأولى، التي أعلنت فرنسا التبرع بها هذا الشهر، 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

يهدف مشروع "كوفاكس" إلى توفير مليوني جرعة للدول منخفضة الدخل بحلول نهاية 2021 وتلقى مليارات الدولارات من الدعم لكن دون التبرع بجرعة لقاح واحدة.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ستدشن فرنسا الآلية الأوروبية لتشارك اللقاح مع كوفاكس". وأضاف "يحدونا أمل كبير في أن تلتزم دول أخرى بمشاركة اللقاح مع كوفاكس".

وحث ماكرون دول الاتحاد الأوروبي على إرسال خمسة بالمئة من إمداداتها من اللقاحات إلى الدول النامية.

كان مشروع "كوفاكس" قال في مارس الماضي إنه يستهدف تقديم 237 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو المقبل. كما قام بشحن أولى الجرعات من لقاحات مضادة لكورونا إلى دول عدة.