دول الساحل الأفريقي تصدر بياناً بشأن تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت مجموعة دول الساحل، اليوم الأربعاء، بياناً يتعلق بالأحداث الجارية في جمهورية تشاد جاليا.

وأعلنت الأمانة التنفيذية لمجموعة الدول الخمس دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية المعلنة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس دبي إتنو في معارك مع المتمردين.

وكان رئيس تشاد الراحل يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقالت الأمانة التنفيذية، ومقرها لعاصمة الموريتانية نواكشوط، في بيان أصدرته اليوم، إنها "لتعبر في هذه الفترة الحرجة من تاريخها عن عرفانها لجمهورية تشاد بالدور الذي ظلت تلعبه خدمة لاستقرار وتنمية منطقة الساحل".

وأعربت دول المجموعة أيضا عن تعازيها القلبية للشعب التشادي إثر وفاة رئيسه.

وتضم مجموعة دول الساحل كلاً من: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو. وتقوم المجموعة بجهد مشترك لمكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.