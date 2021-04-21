شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: قطع الاتصال مع الصين "الطريق الخطأ " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تعزيز التعاون مع الصين رغم الخلافات الجوهرية.

وقبل محادثاته مع نظيره الصيني وانج يي في إطار المشاورات المشتركة للحكومتين الألمانية والصينية، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إن " قطع الاتصال هو الطريق الخطأ من وجهة نظرنا".

ووصف ماس الصين بأنها شريك ومنافس وند منهجي " ويجب علينا الإبقاء على كل الأبعاد الثلاثة قيد النظر بالتساوي" ورأى أن هذا الأمر يتطلب قنوات اتصال قادرة على تحمل الأعباء