شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. القبض على 30 شخصا يشتبه في انتمائهم للمافيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 30 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابات المافيا.

وأوضح محققون في بيان أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالابتزاز وإلحاق الضرر بالممتلكات وتهريب المخدرات، ضمن أمور أخرى.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم خلال عملية استهدفت عصابات المافيا كوزا نوسترا في مدينة "إينا". وصادرت الشرطة أثناء العملية كميات من المخدرات والأسلحة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم سيطروا على عمليات تهريب المخدرات في المنطقة، وفرضوا إتاوات على سكان المنطقة.