وزير الداخلية ومحافظ ذي قار يبحثان بسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي

وقالت الداخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوزير عثمان الغانمي التقى اليوم، محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث التنسيق المشترك والتعاون البناء لتحقيق مصلحة المواطنين في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وحفظ أمنهم واستقرارهم".من جهته، اثنى المحافظ على دور وزارة الداخلية في حفظ الاستقرار ومكافحة الجريمة، مبدياً رغبته في فتح افاق أوسع للتعاون البناء مع الوزارة لتحقيق الصالح العام.

وقال الخفاجي، أن "الاجتماع تطرق الى ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يؤمن قدرتها على بسط الأمن والنظام وترسيخ السلم الأهلي".

