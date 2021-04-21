اخبار العالم

السعودية تتفق مع اليونان على نشر 'باتريوت' لحماية أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تتفق مع اليونان على نشر 'باتريوت' لحماية أراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الخارجية اليونانية أنها "اتفقت مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة".
وقالت الخارجية اليونانية، بحسب وسائل إعلام سعودية، إن هنالك "زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين السعودية واليونان"، مشيرة إلى أن "أثينا ستبحث مع الرياض المشاركة في تنفيذ رؤية 2030".

وأضافت: "تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات، وملتزم بالمبادئ الدولية"، لافتة إلى أن" تعاون اليونان مع السعودية لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا