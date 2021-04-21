إعلام تركي: تعديل وزاري مرتقب بحكومة أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، الحاكم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء تغيير في 5 حقائب وزارية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الأربعاء، وتابعتها ”الخليج 365”.

تصريحات المصادر التي لم تكشف عنها الصحيفة، جاءت بعد ساعات من مرسومين صادرين عن أردوغان، أولهما خاص باستحداث، وزارة جديدة، والثاني بتعيين 3 وزراء جدد اثنان منهما يخلفان وزيرتي التجارة، روهصار بيكجان، والأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق.

أما الوزير الثالث المعين فتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تم استحداثها من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التي انقسمت لوزارتين.

المصادر أشارت إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل 5 حقائب وزارية أو 4 على الأقل، لافتة إلى أن هذه التعديلات ستتم بعد عيد الفطر المقبل.

وأوضحت أن أردوغان يعتزم الاستمرار بالحكومة بالتعديلات المرتقبة حتى موعد الانتخابات المقبلة والمقررة في العام 2023.

وأشار أحد تلك المصادر إلى أنه "ليس من المرتقب عودة براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية السابق، صهر أردوغان، إلى أي منصب وزاري خلال الفترة المقبلة".

ولفت أن السبب وراء إقالة وزيرة التجارة جاءت بعد قيامها بعمليات مشتريات لمعقمات من شركة تملكها هي وزوجها، مضيفًا "فما قامت به الوزيرة وضع الجميع بموقف صعب".

وبيّن أن الوزير الذي حل محلها، هو محمد موش، وأنه مقرب من براءت ألبيرق، صهر أردوغان.