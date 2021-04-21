قتيلان في هجوم بـ"الهاون" قرب القصر الرئاسي بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخصان وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء هجوم بقذائف الهاون نفذته حركة الشباب الإرهابية على أحياء قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ووفق وسائل إعلام صومالية فإن "أربع قذائف سقطت على مديريتي ورتانبدا وبونطيرى".



ونقلت عن مصادر، لم تحددها، أن شخصين قتلا وجُرح آخرون، كما أصابت قذائف الهاون مخيما للنازحين في مديرية بونطيري.



وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو ثاني هجوم من نوعه تنفذه في مقديشو منذ 9 من مارس/آذار الماضي .

ولم تعلق الحكومة الصومالية بعد على الهجوم.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة في الصومال منذ ما يزيد على عقد كامل، وتقترف جميع أنواع الجرائم بحق الإنسان.

ومؤخرا، كثفت القوات الحكومية الصومالية عملياتها ضد الحركة في المحافظات الجنوبية وأسقطت العديد من قادتها ما بين قتيل ومعتقل، لكن المسلحين ما زالوا يسيطرون على بعض المناطق الريفية، وينفذون الكمائن ويزرعون الألغام الأرضية.