شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

وقّعت مصر، الأربعاء، اتفاقيتين مع شركة «سينوفاك» الصينية، حصلت بموجبها القاهرة على حق تصنيع لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا محلياً.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع الاتفاقيتين عن بعد، حيث تم التوقيع بين الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدة مسؤولين.

وتختص الاتفاقية الأولى بحسب زايد، «بتكنولوجيا التصنيع للقاح كوفيد ـ 19؛ إذ تمنح شركة سينوفاك بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصاً محدوداً لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كوفيد ـ 19، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا في مصر، على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز للقاح كوفيد ـ 19 المقدم من سينوفاك».

وستقدم سينوفاك، بحسب الاتفاقية لشركة فاكسيرا، «كافة المعلومات التقنية، المتعلقة باللقاح، والمساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بفاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلي باستخدام المنتج الجاهز الذي توفره سينوفاك، إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلي، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذا المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلاً عن إدارة ومراقبة الجودة».

وتتعلق الاتفاقية الثانية بحسب زايد، بـ«التصنيع المحلي للقاح كوفيد ـ 19، وتنص على منح سينوفاك تصريحاً لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، وتصنيع المنتج النهائي للقاح كوفيد ـ 19، في المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لاستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذي توفره سينوفاك، من فاكسيرا».