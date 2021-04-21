شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص واختطاف عدد من طلاب إحدى جامعات نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كادونا (نيجيريا) - رويترز

قالت الشرطة النيجيرية الأربعاء إن خاطفين قتلوا شخصاً واحتجزوا عدداً غير معلوم من الطلاب من جامعة في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الخطف في المؤسسات التعليمية.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول، تتعرض المدارس والجامعات في شمال نيجيريا لهجمات متكررة من جماعات مسلحة خطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

ولم تتمكن الحكومة وقوات الأمن إلى حد كبير من وقف الهجمات لأنها تكافح لاحتواء تفاقم العنف والأعمال الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا، إن الخاطفين المسلحين جاءوا سيراً على الأقدام واقتحموا جامعة جرينفيلد في كادونا الساعة الثامنة والربع مساء تقريباً من يوم الثلاثاء.

وأضاف: «قُتل أحد العاملين في الجامعة بالرصاص، لكن عدد الطلاب المختطفين غير معلوم»، مشيراً إلى أن الشرطة من المفترض أن تعرف العدد بالضبط في وقت لاحق الأربعاء.

من جهته قال أحد العاملين في الجامعة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الخاطفين أخذوا 17 طالباً من الذكور.