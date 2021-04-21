شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف موعد البدء بسحب قواتها من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «أ ف ب»

تعتزم ألمانيا سحب قواتها المنتشرة في أفغانستان اعتباراً من الرابع من تموز/يوليو، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، فيما تسحب واشنطن قواتها من هذا البلد بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

وقال المتحدث: «في الوقت الحاضر، تسير المداولات الجارية في اتجاه تقصير فترة الانسحاب، ويتم طرح تاريخ للانسحاب في الرابع من تموز/يوليو»، مشيراً إلى أن القرار الأخير يعود للحلف الأطلسي.

وأعلنت دول حلف الأطلسي، الأربعاء، أنها قرّرت المباشرة بسحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو، على أن تنجز ذلك «في غضون بضعة أشهر».

وجاء هذا القرار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي شكلت الدافع خلف اجتياح هذا البلد.

واعتبر أن الولايات المتحدة «حققت الهدف» القاضي بعدم استخدام أفغانستان بعد اليوم لمهاجمتها، وحض حركة «طالبان» على الوفاء بـ«التزامها» بعدم تشكيل خطر على الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: «لدينا الآن مهمة لوجستية صعبة أمامنا، لكننا كنا مستعدين لهذا الاحتمال».

والدول الأكثر انخراطاً في أفغانستان هي الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا.

ونشرت هذه الدول الخمس ستة آلاف عسكري من أصل 9592 عسكرياً من 36 بلداً أعضاء في الحلف وشركاء له على غرار أوكرانيا (عشرة عسكريين) في إطار مهمة «الدعم الحازم».