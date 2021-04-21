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رأس «تمساح فيليب» في مزاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت عائلة كيوي رأس تمساح للبيع في مزاد على موقع «تريد مي» على الإنترنت، أهداهم إياه الأمير فيليب قبل 60 سنة، بعرض أولي 10000 دولار. وقالت الحفيدة سوزانا كلارك: أهدي جدي السير بيرسي وين هاريس، الحاكم السابق لجامبيا خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، رأس الزاحف في عام 1956، بعد أول زيارة ملكية لفيليب إلى جامبيا للصيد، تمكن فيها الأمير من قتل التمساح في نهر جامبيا.
وأضافت: قررت عرضه للبيع بعد أن احترت لمن أهدي هذا التذكار من أبنائي الثلاثة. لذا قررت بيعه وسيكون أكثر فائدة مادياً.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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