مجموعة الكالوتي منذ عام 1969 تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي: ”الخليج 365”

تبرعت «مجموعة الكالوتي منذ عام 1969» والمتخصصة في مجال تنقية وتداول الذهب والمعادن الثمينة ولديها استثمارات عقاريـــة وسياحيــة، بمبلغ مليون درهم يعادل قيمة مليون وجبة لحملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كأكبر حملة في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في العالم العربي وقارتي آسيا وأفريقيا، خلال شهر رمضان المبارك.

وتدعم المساهمة التي تقدمها مجموعة الكالوتي جهود حملة 100 مليون وجبة في توفير الدعم الغذائي لملايين الأفراد والأسر المتعففة من المحتاجين والأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة، ويتولى عملياتها الميدانية واللوجستية في المجتمعات المستفيدة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية، وبرنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات.

العمل الخيري الهادف

وقال منير كالوتي رئيس مجلس إدارة مجموعة الكالوتي– منذ 1969: «يشرفنا أن نكون جزءاً من حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، والتي تجسد العمل الخيري الهادف».

وأكد كالوتي أن الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم تستمد من قيمه عبر ترسيخ العمل الخيري ومدِّ يد العون ومساعدة المحتاجين وتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه.

وأضاف أن مجموعة الكالوتي التي تأسست منذ عام 1969 بدولة الإمارات انطلقت من البيئة المناسبة لممارسة الأعمال التي وفرتها القيادة الرشيدة بإتاحة التسهيلات كافة للمستثمرين وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقديم الحوافز التي عززت مكانتها الإقليمية والعالمية ورسخت قوة ومتانة اقتصادها.

وختم بالقول: «يسعدنا دائما المساهمة في مختلف المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي محلياً وعالمياً».

مساهمات مستمرة

وتتواصل مساهمات المؤسسات والأفراد والفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها في حملة «100 مليون وجبة»، عبر قنوات التبرع الأربع الأساسية التي خصصتها وتشمل موقعها الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، وإرسال رسائل نصية بكلمة «وجبة» باللغة العربية أو«meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو«اتصالات» في دولة الإمارات.

ويمكن لدرهم واحد توفير كلفة المكونات الغذائية الأساسية لتوفير وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً، حيث تنخفض التكاليف المعيشية.

