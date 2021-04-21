مجموعة الرستماني تقدم 10 ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الرستماني التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم، ما يعادل 10 ملايين وجبة لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية طوال شهر رمضان.

وتوفر 10 ملايين درهم المكونات الغذائية الأساسية لإعداد 10 ملايين وجبة طعام وتوزيعها ضمن حملة «100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طيلة شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، إلى توفير طرود غذائية لإطعام ملايين الجائعين وتوفير شبكة دعم غذائي لهم تكرس قيم التضامن الإنساني التي تمثلها دولة الإمارات وترسخ ريادتها عالمياً في جهود العمل الإنساني والإغاثي الذي يلامس حياة المحتاجين ويحدث فارقاً ملموساً.

وأكد مروان عبد الله الرستماني، رئيس مجلس إدارة المجموعة أن المساهمة في حملة 100 مليون وجبة تأتي ضمن التزامها الإنساني بالمشاركة في المبادرات الوطنية ذات الأهداف الخيرية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وآخرها هذه الحملة التي تستهدف مد يد العون والإغاثة وتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 30 دولة حول العالم، ترجمة للقيم الرمضانية التي تحض على فعل الخير وإطعام الطعام في شهر الصيام.

وقال إن المبادرات الإنسانية التي عودتنا القيادة الرشيدة للدولة على إطلاقها ترسخ لدولة الإمارات ريادتها وتميزها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه المبادرات هو أقل ما تستطيع «مجموعة الرستماني» تقديمه عرفاناً منها لدولتنا ولقيادتنا الرشيدة التي غرست في أهل الإمارات حب الخير والإحسان، ودعماً لريادة الدولة وصدارتها ضمن قائمة أكثر دول العالم عطاءً وإحساناً.

وأضاف أن المساهمة التي قدمتها الرستماني لحملة 100 مليون وجبة، تأتي ضمن نهج المجموعة في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية لدعم الفئات الأقل قدرة، وبما يترجم القيم الإنسانية لدولة الإمارات في العطاء والتراحم والتعاضد الإنساني.

