شكرا لقرائتكم خبر عن 100 من شباب 15 دولة عربية يشاركون في ملتقى «الزمالة التقنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذي انطلق في دورته التأسيسية، لتمكين الشباب العربي في التخصصات الرقمية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع كبرى شركاتها العالمية، الملتقى الأول عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية، سيعملون معاً في المرحلة المقبلة، على اكتساب مهارات رقمية متقدمة، تسهم في تعزيز التحول الرقمي في المجتمعات العربية، وصناعة فرص اقتصادية وتنموية جديدة للشباب العربي، بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها.

والتقى أعضاء البرنامج، قيادة مركز الشباب العربي، الذين رحبوا بهم وأكدوا مساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، والاستفادة من البرنامج وفرصه المتنوعة.

ويهدف البرنامج، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل «أكاديمية أوراكل» و«لينكدإن» و«إنتل» و«تويتر» و«فيسبوك» و«سيسكو» و«هب 71»، إلى توفير منصة متقدمة لتدريب الشباب العربي على المهارات الرقمية المتقدمة، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وإعداد قيادات عربية شابة في قطاع التكنولوجيا وتقنيات المستقبل، وتوفير البيانات والفرص المطلوبة لتمكين الشباب العربي رقمياً وتقنياً بالاستفادة من توجيهات الخبراء والمختصين والرواد العالميين في مجال التكنولوجيا.

أربعة مساقات

ويدرّب البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر، المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم العربي، ضمن أربعة مساقات هي: التقنيات التفاعلية، والتحول الرقمي، والتقنيات الناشئة والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التكنولوجيا لغة عالمية

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، مخاطباً المشاركين في الفعالية «هذا البرنامج نبني عليه الكثير من التوقعات لاستكشاف المواهب والطاقات الشبابية العربية المتميزة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في المنطقة العربية. وأنتم باطلاعكم الواسع، ومواهبكم المتنوعة ومهاراتكم التخصصية تشكّلون مقدمة حراك تكنولوجي شبابي عربي قادر على توطين التكنولوجيا ونقل وتطوير المعرفة التقنية».وتقدم بالشكر إلى شركاء البرنامج وشركات التكنولوجيا العالمية التي تعاونت لإنجاح البرنامج.

المهارات أولاً

وقالت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي «تشير تقديرات إلى أن إنفاق العالم على التكنولوجيا الجديدة ارتفع عام 2020 بنسبة 16% مقارنة بعام 2019، فيما تفيد تقديرات البنك الدولي إلى حاجة العالم إلى 300 مليون وظيفة جديدة في قطاع التحول الرقمي، بحلول عام 2050. ويمكن للشباب المؤهلين تكنولوجياً ورقمياً، أن يكونوا على رأس قائمة المستفيدين من هذه الفرص».

وأضافت «لقد أكدت الجائحة أن امتلاك المهارات التقنية شكّل نقطة تفوّق وتنافسية حاسمة للدول والمجتمعات والأفراد الذين كانوا الأسرع في تبنيها. وهذا البرنامج يساعد الشباب العربي على تحقيق ذلك، ويوفر لهم الأدوات والمنصات والشركاء والدعم، ليصبحوا الجيل الجديد من رواد التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي».

التعلم مع الخبراء

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المركز، لمنتسبي البرنامج «سوف تكون لديكم الفرصة ضمن البرنامج، للاستفادة من شركات التكنولوجيا العالمية الشريكة، والتعلم من الخبراء، لتصبحوا سفراء للتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، والتعرف إلى آليات طرح حلول إبداعية لتطوير قطاع التكنولوجيا».

تنوّع في التخصصات

ويتخصص أكثر من 60% من منتسبي البرنامج في تقنية المعلومات ضمن مجالات إدارة النظم المعلوماتية والشبكات، وتصميم نظم المعلومات والبرمجة، وإدارة أمن المعلومات، الشبكات والويب، وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإدارة المعرفة والبيانات، فيما يتخصص 35% في الهندسة والرياضيات والعلوم التطبيقية.

ويعمل أكثر من 20% من المنتسبين، ضمن تخصصات البرمجة وهندسة البرامج، وتحليل البيانات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتدقيق المعلوماتي، وتصميم الويب والمواقع الإلكترونية، وإدارة برامج التحول الرقمي والتقني.

من مختلف الدول العربية

وتشكل المنتسبات أكثر من 60% من المشاركين من 15 دولة عربية. ويشكل المشلركون من دول مجلس التعاون 45٪؜، فيما تتوزع النسب الباقية على بلاد الشام والمغرب العربي ومصر والسودان. ومتوسط أعمار المشاركين 25 عاماً.