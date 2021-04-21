شكرا لقرائتكم خبر عن راندا عبد السلام سعيدة بتعليقات الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

بعد ردود الأفعال الكبيرة التي حققتها على «السوشيال ميديا»، تؤكد الفنانة الشابة راندا عبد السلام في تصريحات خاصة لـ«الخليج» أنها سعيدة جداً بردود أفعال الجمهور التي أدهشتها، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح العمل بشكل فاق توقعاتها، مشيرة إلى أن مساحة الدور وكونه دوراً من أدوار البطولة بالفعل جعلها تظهر بشكل جيد للجمهور. وأضافت أنه على الرغم من عرض الحلقات الأولى من المسلسل إلا أن الجمهور تفاعل معها بشكل قوي، ووضح ذلك من تعليقاتهم على «السوشيال ميديا»، متمنية أن يظل الجمهور متابعاً ومتفاعلاً مع الدور حتى نهاية أحداث المسلسل، بطولة النجوم: مصطفى قمر، سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.