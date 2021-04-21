شكرا لقرائتكم خبر عن درة: «السوشيال ميديا» ليست معياراً لنجاح الفنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

وصفت النجمة درة معايير النجاح التي تفرضها وسائل الـ«سوشيال ميديا» بأنها غير دقيقة ولا يجب أن يعتد بها الفنان لقياس مدى نجاح ما يقدمه من أعمال، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تأخذ حيزاً أكبر من حجمها الحقيقي، وبالتالي فليس من المفترض أن تكون عاملاً مهماً في التقييم، خصوصاً وأن شريحة كبيرة من الجمهور لا توجد في هذا الواقع الافتراضي.

وقالت درة إنها واجهت هذا الأمر في كثير من أعمالها الفنية، التي كانت لا تحظى بقبول لدى قطاع كبير من مستخدمي «سوشيال ميديا»، لكنها تحظى بإعجاب كبير بين قطاعات عريضة من الجمهور العادي، وتقول درة: "أرقام المشاهدات و«الترند» وغيرها من المقاييس أظن أنها غير دقيقة، لذا فإنها لا يجب أن يعتد بها في قياس مدى نجاح أي عمل فني".

النجمة درة تخوض تجربة مختلفة في مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداثه فى 15 حلقة فقط، تقدم فيها البطولة النسائية للمرة الثالثة أمام الفنان هاني سلامة.

