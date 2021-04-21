شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الشيخ زايد يطلق 86 صقراً في سماء كازاخستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عاد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور هذا العام إلى كازاخستان، وأطلق 86 صقراً، من بينها 51 صقر شاهين، و35 صقر حر، بعد دورة استثنائية له العام الماضي في أوزبكستان، مؤكداً استمرارية هذا الإرث الخالد للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس البرنامج في عام 1995 ليستمر عطاؤه للطبيعة سنوياً من دون انقطاع، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي التي تشرف على تنفيذ البرنامج، بالاشتراك مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى المسؤول عن الجوانب الفنية والميدانية، ومستشفى أبوظبي للصقور الذي يتولى توفير الخدمات البيطرية.

وخلال دورة العام الجاري تم تزويد 11 صقراً بأجهزة تتبع متصلة بالأقمار الصناعية تعمل بالطاقة الشمسية لرصد معدلات البقاء والانتشار، ومسارات الهجرة وجمع البيانات العلمية التي تساعد المختصين في دراساتهم للصقور المطلقة، إضافة إلى تطوير التقنيات التي يستخدمها البرنامج في إعادة التأهيل والتدريب والإطلاق.

وعبر المشرفون على البرنامج، وجميع أفراد فريق التنسيق والعمليات الميدانية عن شكرهم للسلطات الكازاخستانية المختصة التي أسهمت في التغلب على كل الصعوبات، بفضل التعاون والمشاركة الفعالة في التعامل مع الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار «كورونا»، وتعقيدات الإجراءات الوقائية لاحتواء الوباء والصعوبات اللوجستية في جانب النقل الدولي والمحلي.

ويشجع البرنامج سنوياً جميع الصقارين والمهتمين بالحياة البرية على المشاركة بالصقور البرية من نوعي الحر والشاهين، ويحثهم على تسليمها إلى مستشفى أبوظبي للصقور بعد انتهاء موسم الصيد، أو في أي وقت من السنة ليتم فحصها وتأهيلها وإطلاقها وفق النظم والبروتوكولات العلمية المتبعة لتعزيز الحياة البرية ودعم جهود المحافظة على الصقور في مواطنها الطبيعية.