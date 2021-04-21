شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يلتقى سفير كازاخستان لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

وقال حسين زين فى كلمته بالاجتماع، إن دولة كازاخستان تشهد تنمية متميزة في مختلف المجالات، متمنيا أن يشهد التعاون الإعلامي مزيدا من التقدم بما يحقق مصلحة الجانبان المصرى والكازاخستانى.

وبحث الجانبان بالاجتماع سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.

ومن جانبه، أكد السفير خيرات لاما على عمق العلاقات بين مصر وكازاخستان التى تشهد تعاون متميز فى كافة المجالات ومرحبا بتفعيل التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التى تسهم فى تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقتين.

كما طلب سفير كازاخستان ان تشترك الوطنية للإعلام فى التغطية الإعلامية للاحتفالية التى ستقيمها دوله كازاخستان بمناسبه عيدها القومى.