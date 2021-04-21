شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقى المدير التنفيذى لـ"الوطنية للتدريب" للإعداد لدورة تدريبية للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن من قبل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب عن البدأ فى التجهيز لأول برنامج تدريبي من نوعه للقيادات الإعلامية في الصحف القومية والخاصة وقنوات التليفزيون المصرى والخاص، مضيفا أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج 60 قيادة إعلامية بعد تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.

وأضاف المجلس الأعلى للإعلام فى بيان له أن البرنامج يهدف إلى تقديم مجموعة من المحاور التدريبية مع القيادات الإعلامية والصحفية بما يتماشى مع طبيعة عملهم، ويشمل الموضوعات التي تتصل بالكتابة الصحفية والبرامج الإعلامية من خلال المعايير الدولية وأهم التطورات التكنولوجية والتجارب الرقمية على المستوى الدولي، بجانب التشريعات القانونية ذات الصلة بالمجال الإعلامي وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وتطوير المهارات اللغوية.

ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه من المقترح أن تكون مدة التدريب 495 ساعة، بإجمالى 83 يوما تدريب، وتعتمد الأكاديمية منهجية تدريب قائمة على التعلم التفاعلى من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والمناقشات.