شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حيدر أبوبكر العطاس يعزي في وفاة العميد أحمد الحامدي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021 بعث الرئيس المهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء الاسبق بالجمهورية اليمنية مستشار رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة لأبناء واسرة العميد احمد الحامدي .

وجاء نص البرقية (ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )صدق الله العظيم الى ابناء الفقيد زاهر واخوانة وكافة افراد اسرة الفقيد والى زملائة ومحبية . وأَضاف: تلقينا بعظيم الاسى نباء وفاة والدكم واتقدم اليكم بخالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور لة باذن الله