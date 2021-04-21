شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي مدنيان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح اليوم، بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وذكرت مصادر صحفية محلية أن ثلاث قذائف هاون على الأقل سقطت أيضا داخل فيلا صوماليا مقر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو من دون خسائر تذكر.

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، وسبق أن شنت حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة هجمات بقذائف الهاون على مناطق مختلفة من البلاد.