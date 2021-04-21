شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن خبر سار للأمريكيين بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستحقق هدفه الخاص بحصول الأمريكيين على 200 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال أول 100 يوم له في الحكم.

وسيتحقق الهدف قبل أكثر من أسبوع على إتمام بايدن 100 يوم في المكتب البيضاوي حيث تسرع إدارته برامج التطعيم مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وكان الهدف الأصلي لبايدن هو إعطاء 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في الحكم، لكنه تخطاه بكثير.