شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع 710 سلال رمضانية في ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية ألبانيا.

حيث جرى توزيع 710 سلال ومضانية استفاد منها 3,550 فردًا، منها 250 سلة غذائية في محافظة ديبرا استفاد

منها 1250 فردًا، و100 سلة غذائية في محافظة بوغراديتس استفاد منها 500 فردًا، وتوزيع 160 سلة غذائية في محافظة فلورا استفاد منها 800 فردًا، إضافة إلى توزيع 50 سلة غذائية في محافظة ديفول استفاد منها 250 فرداً.

كما تم توزيع 50 سلة غذائية في محافظة مالاكاسترا استفاد منها 250 فردًا، وتوزيع 100 سلة غذائية في محافظة ساراندا استفاد منها 500 فرد.

ويأتي توزيع السلال في ضوء المشاريع الإغاثية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ من المملكة ممثلة بالمركز للأسر المحتاجة.