شكرا لقرائتكم خبر عن خطف واحتجاز عدد من الطلاب في جامعة بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة النيجيرية اليوم الأربعاء إن خاطفين قتلوا شخصا واحتجزوا عددا غير معلوم من الطلاب من جامعة في ولاية كادونا بشمال غرب البلاد نيجيريا وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الخطف بالمؤسسات التعليمية.

ولم تتمكن الحكومة وقوات الأمن إلى حد كبير من وقف الهجمات لأنها تكافح لاحتواء تفاقم العنف والأعمال الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا عبر الهاتف إن الخاطفين المسلحين جاءوا سيرا على الأقدام واقتحموا جامعة جرينفيلد في كادونا الساعة الثامنة والربع مساء تقريبا أمس الثلاثاء.

وقال "قُتل أحد العاملين في الجامعة بالرصاص لكن عدد الطلاب المختطفين غير معلوم" مضيفا أن الشرطة من المفترض أن تعرف العدد بالضبط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.