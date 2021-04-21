شكرا لقرائتكم خبر عن 8696 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 8696 اصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 1001854 اصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 15098, فيما تم تسجيل 6382 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 877309 حالات، مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 109447 مصابا, منهم 517 يرقدون في ردهات العناية المركزة.