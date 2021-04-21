شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش حالة الأمن الغذائي بالمنطقة في ظل الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة الدول العربية ، اليوم ، اجتماعًا على هامش أعمال الدورة (54) للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويناقش الاجتماع حالة الأمن الغذائي بالمنطقة العربية في ضوء التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والتي منها (الإغلاق والتباعد الاجتماعي)، مع توقعات للوضع المستقبلي في ظل الظروف الحالية، وتقديم مقترحات لتدابير التخفيف من هذه العواقب على الأمن الغذائي والتغذية بين مختلف الفئات السكانية.