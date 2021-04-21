أول زيارة أوروبية.. وزيرة خارجية ليبيا إلى إيطاليا لبحث التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، زيارة رسمية هي الثانية خارج البلاد، إلى دولة إيطاليا، الخميس، لبحث التعاون الثنائي.

وأكدت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن "وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو سيكون في استقبال الوزيرة الليبية، لكن لا يُستبعد عقد اجتماعات أخرى رفيعة المستوى”.

وأضافت الوكالة أنه "سيجري خلال زيارة المنقوش، التي هي الأولى في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في 8 أبريل/نيسان، الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية الليبية المشتركة”.

وتابعت: “سيكون هذا الاجتماع الخامس بين أعضاء السلطة التنفيذية الإيطالية والمؤسسات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعد الزيارة المزدوجة لدي مايو في 21 مارس/آذار على المستوى الثنائي ومع نظرائه الأوروبيين في 25 مارس/آذار. ثم زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 6 أبريل/نيسان ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الاثنين الماضي”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

والتقى دارجي كلا من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وناقش سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

وحينها، أكد الدبيبة أن ليبيا وإيطاليا تسعيان للتعاون في ملف الهجرة الذي هو ملف دولي وأيضا مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.

واتفقا الطرفان على زيادة التعاون الليبي الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين، وتطلعهما للاستفادة من الاستثمارات في إيطاليا.