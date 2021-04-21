اختطاف عدد غير معلوم من طلاب إحدى الجامعات في نيجيريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشرطة اليوم الأربعاء إن خاطفين قتلوا شخصا واحتجزوا عددا غير معلوم من الطلاب من جامعة في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الخطف بالمؤسسات التعليمية.

ومنذ ديسمبر كانون الأول تتعرض المدارس والجامعات في شمال نيجيريا لهجمات متكررة من جماعات مسلحة خطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

ولم تتمكن الحكومة وقوات الأمن إلى حد كبير من وقف الهجمات لأنها تكافح لاحتواء تفاقم العنف والأعمال الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا عبر الهاتف إن الخاطفين المسلحين جاءوا سيرا على الأقدام واقتحموا جامعة جرينفيلد في كادونا الساعة الثامنة والربع مساء تقريبا أمس الثلاثاء.

وقال "قُتل أحد العاملين في الجامعة بالرصاص لكن عدد الطلاب المختطفين غير معلوم" مضيفا أن الشرطة من المفترض أن تعرف العدد بالضبط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال أحد العاملين بالجامعة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الخاطفين أخذوا 17 طالبا من الذكور.

ولم يتسن الحصول على تعليق من جامعة جرينفيلد.