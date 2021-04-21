بوتين يحذر الغرب من رد قاس إذا تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الأربعاء من تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا قائلا إن موسكو سترد سريعا وبقسوة على أي استفزازات أجنبية ستجعل من يقدمون عليها يندمون على أفعالهم.

تأتي تصريحات بوتين في وقت تمر فيه العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا بتوتر حاد بسبب أوكرانيا وصحة المعارض المسجون أليسكي نافالني.

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي للبرلمان بمجلسيه "نريد علاقات طيبة ... ولا نريد فعلا حرق الجسور".

وأضاف "لكن إذا أساء أحدهم تفسير حسن نوايانا على أنه عدم اكتراث أو ضعف واعتزم حرق هذه الجسور أو تفجيرها فعليهم أن يعلموا أن رد روسيا سيكون ... وسريعا وقاسيا".

وقال إن روسيا ستحدد خطوطها الحمراء في كل قضية على حدة.

وتمثل هذه التصريحات أبرز ما جاء في الخطاب الذي استغرق 78 دقيقة وانصب في معظمه على تصدي روسيا لجائحة كوفيد-19 والمصاعب الاقتصادية الناجمة عنها.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في المواجهة بين روسيا والدول الغربية التي تقول إن موسكو تحشد عشرات الآلاف من الجنود قرب أوكرانيا.