سلطنة عمان تعلق السفر من ثلاث دول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في سلطنة عمان، عدة قرارات اليوم للحد من تفشي فيروس كورونا. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



-إضافة القادمين من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى - إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة - لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقًا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

-عدم السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخول المجمّعات والمحال التجارية، وتؤكد اللجنة في هذا السياق على ضرورة التزام المجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بقرار تقليص الدخول لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من يخالف ذلك.

-الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد في جميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي جميعها، باستثناء الصف الثاني عشر والطلبة الذين يجب تواجدهم للأجزاء التطبيقية من تخصصاتهم كطلبة كلية الطب والعلوم الصحية وطلبة التدريب المهني، وسيتم تقييم ذلك وفق تطورات الحالة الوبائية.