شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن اليوم الأربعاء واستدعت خدمة الطوارئ.



وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.