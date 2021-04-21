شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يترشح لفترة رئاسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - رويترز

ذكر رئيس البرلمان السوري لوسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس بشار الأسد قدم الأربعاء أوراق ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات المقررة في 26 مايو/أيار المقبل.

ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، والتي أطلقت شرارة حرب أهلية دمرت معظم مناطق سوريا.

واجتذب الصراع المتعدد الأطراف قوى عالمية وإقليمية، وأودى بحياة مئات الآلاف وشرد ملايين آخرين، لكنه الآن يقترب من نهايته مع استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مناطق سوريا.

ولابد لمن يترشح للرئاسة أن يكون قد عاش في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يمنع الشخصيات المعارضة في المنفى من الترشح.

