شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي في مصنع عسكري حساس وسط إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، وقوع انفجار قوي في أحد المصانع العسكرية الحساسة وسط إسرائيل من دون أن تتضح على الفور طبيعة الانفجار أو خسائره.

وأكدت صحيفة «هآرتس» وقوع «انفجار قوي في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات». ولفتت «هآرتس» إلى أن الانفجار وقع خلال «اختبار روتيني» أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعاً مختلفة من الصواريخ، وذكرت أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجاراً ورأوا سحابة، وقام بعض السكان بتصويرها.

ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطع فيديو يوثق انفجاراً كبيراً، بينما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن شركة «تومر» التي كانت تختبر محرك صاروخ إن الحادث كان جزءاً من التدريبات التي جرت، وتقع مكاتب «تومر» في وسط إسرائيل على مقربة من المناطق السكنية، وذكرت الصحبفة أن الشركة تصنع صواريخ ليستخدمها الجيش، وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورة كبيرة، الشهر المقبل، تحاكي حرباً وتشمل إخلاء مجموعات سكانية من بيوتها، خاصة في مناطق قريبة من قطاع غزة والحدود مع لبنان.