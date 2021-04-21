شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة «الاتحاد» تساهم في مساعدة 50 ألف أسرة متعففة برمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مدرسة «الاتحاد الخاصة» - جميرا عن مبادرتين خيرتين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، إذ جاءت المبادرة الأولى بعنوان «عطاء بلا حدود» من تنظيم جمعية «نفسي» وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة «تراحم». أما المبادرة الثانية فحملت شعار «المير الغذائي» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وقد عبرت د. كوني وينير المدير العام للمدرسة بقولها: «نحرص في مدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا على أن نعزز في نفوس طلابنا قيم التسامح، العطاء، التطوع ومساعدة الغير. هذه القيم التي تتماشى مع رؤية المدرسة لجيل حافظ لتراثه... عالمي في إدراكه. من هنا أتت هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة نفسي/ تراحم الخيرية، فأبناء مدرسة الاتحاد هم أبناء هذا الوطن الذي يزرع في نفوس الكبار والصغار عمل الخير وإسعاد الأسر المتعففة خصوصاً في هذا الشهر الفضيل».

وقالت نور الطوالبة منسقة قسم الأنشطة في المدرسة: «إن مبادرة عطاء بلا حدود هي من تنظيم «مؤسسة نفسي» وهي تشكل إحدى الحملات الخيرية في الشهر الفضيل، التي تهدف إلى مشاركة الطلبة وأولياء الأمور بالتبرع، عبر رابط إلكتروني خاص بالحملة من أجل توفير 50 ألف صندوق من الطعام، و5 آلاف قطعه قماش لخمسين ألف أسرة محتاجة متعففه، إذ يتم شراء صندوق للمواد الغذائية بقيمه 50 درهم تماشياً مع شعار دولة الإمارات العربية المتحدة للاستعداد للخمسين عام القادمة».

وأوضحت أن مبادرة «المير الغذائي» بالتعاون مع الهلال الأحمر «تركز على جمع المواد الغذائية الأساسية طويله الأمد، كالرز والسكر والحليب والطحين والزيت والمعلبات وغيرها، وتجميعها بصناديق الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة الطلبة، وتوزيعها على المحتاجين وتوصيلها لمستحقيها من خلال هيئة الهلال الأحمر، حيث نعمل معاً من أجل مساعدة الآخرين، شهر رمضان شهر الخير».

