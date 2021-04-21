شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المصرية على المصنفات: لسنا طرفاً في أزمة «الطاووس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

أكد د. خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزيرة الثقافة المصرية لشؤون السينما، أنه ليس له علاقة بما يحدث حالياً من مطالبات بإيقاف عرض مسلسل «الطاووس»، أو التحقيق مع صناع العمل.

وأضاف: وافقت على سيناريو العمل كونه يتناول قضايا مجتمعية مهمة، وإن الرقابة على المصنفات الفنية جهاز يحترم عقلية المشاهد، وحرية الإبداع، طالما التزم العمل بالقيم المعمول بها، وبما أقرته الرقابة من التصنيف العمري، لكن المصطلح الجديد الذي وضعه المجلس الأعلى للإعلام والمسمى «أكواد» ليس للرقابة علاقة به، مؤكداً رفضه للتدخل في حرية المبدع، فالرقابة ليست فصلاً دراسياً، ولا تقدم حصصاً في القراءة المدرسية.

كان المجلس الأعلى للإعلام بمصر أصدر بياناً عاجلاً بعد عرض الحلقة الخامسة من «الطاووس» يطالب فيه بالتحقيق مع صناع العمل والقنوات العارضة له، مستنداً في ذلك إلى ما يسمى «أكواد أخلاقية» كان المجلس سنها منذ إنشائه ومنها «الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، فضلاً عن إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع».

المسلسل من بطولة سميحة أيوب، جمال سليمان، سهر الصايغ، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، خالد عليش، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.