شكرا لقرائتكم خبر عن «جرائم إسكندرية» مسلسل عالمي عن ريا وسكينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

قررت شركتا «روكيت ساينس»، و«يلا يلا»، الجمع بين الكاتب والمخرج العالمي تيري جورج الحائز على جائزة «الأوسكار»، والمؤلفة المصرية مريم نعوم، ليتشاركا في كتابة مسلسل عالمي بعنوان «جرائم إسكندرية» يتناول قصة أشهر قاتلتين في القرن العشرين في مصر، من إنتاج جيانلوكا شقرا، وثورستن شوماخر، وتيري جورج.

المسلسل يقدم رؤية جديدة لقصة ريا وسكينة، وسيكون الجزء الأول من سلسلة مختارات ترتكز على الجريمة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثها في حقب ومواقع مختلفة في العالم العربي.

وأكد تيري جورج سعادته بالعمل قائلاً: يسعدني العمل مع مريم نعوم لمعالجة موضوع ينطوي على جميع العناصر الآسرة لإحدى الجرائم الأسطورية، فيما يشمل أيضاً قضايا عالمية، منها التمييز على أساس الجنس والغيرة والجشع والحب المفقود، وأعتقد أنها ستكون رحلة مشوقة ومسلية. وأضاف: أتطلع إلى التعاون مع فريق دولي من المنتجين ورواة القصص الموهوبين، للتحقيق في القصة الحقيقية المبهرة للشقيقتين.

وقالت مريم نعوم: أنا متحمسة لكوني جزءاً من هذا المشروع، وأشعر بأنني محظوظة للعمل مع تيري جورج، وفرونت رو، في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، وأعتقد أن دمج تجارب المخرجين القادمين من الشرق الأوسط والغرب أمر بالغ الأهمية لصناعة الأفلام، وسيسهم في تكييف القصة بالشكل الأمثل. وأنا متأكدة من أنني سأتعلم الكثير خلال هذه الرحلة.