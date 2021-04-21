شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لموظف اقتحم متجراً وحاول سرقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكما بحبس موظف عربي 6 أشهر، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بالشروع في سرقة 8800 درهم وهاتف من مدير متجر، بعد تهديده بسكين لفتح صندوق المحاسبة.

وبحسب أوراق القضية التي دارت أحداثها في فبراير الماضي، اقتحم المدان متجراً، مهدداً محاسبة تعمل فيه بسكين، للاستيلاء على أموال الصندوق. وبحسب إفادة المجني عليه في التحقيقات، فإنه فوجئ بصراخ المحاسبة، وشاهد المدان يهدد المحاسبة بسكين، لإجبارها على فتح الصندوق والاستيلاء على ما بداخله، فهربت من المكان خوفاً.

وذكر المجني عليه، أنه حاول مقاومة المدان ودفعه خارج المتجر، إلا أن الأخير هدده بالسكين، واستولى على هاتفه، وأتلف صندوق المحاسبة وسرق 8800 درهم، كانت فيه، وفر من المتجر، إلا أن حارس أمن المتجر لحق به، وتمكن من القبض عليه، وأبلغ الشرطة التي وصلت خلال دقائق، فاحتجزته.

وأفاد شرطي في أوراق القضية، بأنه وصل إلى المتجر بعد بلاغ يفيد بواقعة تهديد في متجر، وشاهد المدان بيده سكين يحاول الفرار من حارس الأمن، فتدخل وقبض عليه.