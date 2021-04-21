شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 254 وحدة بـ 362.7 مليون درهم خلال 24 ساعة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الاربعاء تسجيل 277 مبايعة بقيمة 460.56 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 97.82 مليون درهم و254 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 362.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 26 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 378.54 مليون درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 50.69 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 327.85 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 29 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 295.5 مليون درهم كان أهمها في منطقة الحبيه الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.

