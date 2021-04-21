شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الذكية» تدعم «100 مليون وجبة» بتسهيل التبرع رقمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تدعم «دبي الذكية» حملة 100 مليون وجبة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك ضمن 30 دولة، شريكاً استراتيجياً يوفر البنية التحتية الرقمية للتبرع عبر الموقع الإلكتروني للحملة، وإتاحتها ميزة استقبال التبرعات عبر تطبيق «دبي الآن»، مباشرة بسهولة دون أي اقتطاعات أو حواجز افتراضية أو تقنية، عبر بوابة «سداد دبي» التي تتيح الخدمة على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة.

أكبر شريحة ممكنة

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «سعداء بأن نكون شريكاً داعماً لمبادرة»100 مليون وجبة«التي تضع دبي الذكية عبرها خدماتها وحلولها الرقمية لدعم وخدمة المبادرة الإنسانية في تحقيق أهدافها. والهدف الأسمى للمدن الذكية هو خدمة الناس وإسعادهم، بتسخير الحلول المتقدمة للارتقاء بحياته وتلبيه احتياجاته وتعزيز رفاهيته».

قنوات ذكية

وتتعاون دبي الذكية مع الحملة، لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل الإمارات وخارجها، لما فيه تسريع وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بإتاحة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للحملة وتطبيق «دبي الآن» من أي مكان وفي أي زمان. كما تتيح خدمة الدفع عبر موقع المبادرة عبر بوابة «سداد دبي» أمام جميع المستخدمين، وإتاحة صلاحية الدخول لفريق عمل المبادرة إلى الموقع الخاص بإدارة المعاملات، بشكل يسمح لهم تتبعها واستخراج التقارير اللازمة ومعرفة الإحصاءات اللحظية.

حلول مبتكرة

وتحرص دبي الذكية على الاستفادة من التقنيات الصاعدة والناشئة والجديدة والمبتكرة وتعزيز الطابع الشخصي لهذه التقنيات والخدمات، لتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة وتأثيرًا، كما في دعمها التقني لتسهيل آليات التبرع والمساهمة في حملة 100 مليون وجبة وتحقيق تكامل الخدمات المالية والإلكترونية والرقمية الذكية التي توظفها لاستقبال التبرعات من المساهمين.

