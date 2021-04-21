العربية: مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بثورة 30 يونيو.. وأنقرة وافقت

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بثورة 30 يونيو لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أن أنقرة وافقت على هذا الشرط.

ونقلت القناة عن مصادر لها قولها إن المفاوضات بين مصر وتركيا، جاءت بطلب تركي بعد تعهد باحترام سيادة مصر.

والفترة الماضية، صدرت تصريحات عن مسئولين أتراك، أعربوا خلالها عن رغبة بلادهم في التقارب وإنهاء سنوات القطيعة مع مصر.

وفي مارس الماضي، وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، مصرَ بأنها "قلب العالم العربي وعقله"، مؤكدًا استعداد بلاده فتح صفحة جديدة مع مصر.

وعلى الجانب الآخر، اشترطت مصر عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري.

وقال سامح شكري وزير الخارجية: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية".