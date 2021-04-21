شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يقرر حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، والتى تؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسىء إليها.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أى نوع على تلك المعانى النبيلة، ولكنه يعمل فى نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التى تسىء للفن المصرى الأصيل.

وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أى صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظى والجسدى، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.