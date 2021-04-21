"أبوظبي الأول" يبدأ نقل أسهم بنك عوده مصر.. ويتوقع انتهاء الدمج في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده مصر، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وبحسب بيان للبنك مرسل لبورصة أبوظبي فإن بعد إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر البنك في دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده مصر وبنك أبوظبي الأول- مصر، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الإندماج خلال عام 2022.

وقال البنك إنه عقب نقل الأسهم سيساهم الاستحواذ في جعل بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في مصر من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري ما يعادل ( 8.5 مليار دولار) بعد تجميع مؤشرات البنك في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في البيان إن هذه الخطوة تمثل إنجازا إستراتيجيا داعما لطموحات بنك أبوظبي الأول التنموية على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله في أحد أهم الأسواق التي تتمتع بمقومات نمو عالية.

وتابعت: "سيلعب هذا الاستحواذ دورا جوهريا في تعزيز حجم وزخم أعمال بنك أبوظبي الأول في مصر، إلى جانب إثراء الخدمات المقدمة للعملاء محليًا وعالميًا".

وبحسب البنك ستقوم الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك عوده مصر للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه الواسعة، بدعم العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في مصر، والذي يتمتع بتواجد متميز في السوق المصرية منذ عام 1975.



وفي يناير الماضي أعلن أعلن بنكا أبو ظبي الأوّل وعوده توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.