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مصر: بحوث فلكية تكشف عن اول ايام عيد الفطر

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اسماعيل عبد الحي -  كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكيا.

 

وأوضح المعهد أن أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 ماي المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 ماي المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 افريل الجاري.

 

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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