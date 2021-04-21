مصر تكشف حقيقة "فيديو يثير الهلع" لطفل يقود قطاراً

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو، أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماع خلال الساعات الأخيرة، يظهر خلاله أحد الأطفال جالساً على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات في كفر الشيخ.

وقالت الداخلية في بيان لها صباح، اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

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وأضافت «تبين بالفحص أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجداً داخل كابينة القطار (شخصين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الاحتياطى (غير المستخدم) وأنها قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما، وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو على تطبيق الواتس آب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك».