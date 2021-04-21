مقتل مصابين بـ«كورونا» بسبب انقطاع الأكسجين بالهند

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي ما لا يقل عن 22 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى هندي اليوم الأربعاء، وذلك بعد انقطاع إمداد الأكسجين بسبب مشكلة في أسطوانة الغاز، وذلك وفقاً لما أدلى به مسؤول بالمستشفى لشبكة «ان دي تي في» الهندية.

وقال المسؤول: إن انقطاع الأكسجين استمر لمدة نصف ساعة، ولكن جميع المرضى كانوا في حالة حرجة وفي حاجة للدعم المستمر للتنفس. وأشارت شبكة «ان دي تي في» إلى أن المستشفى يقع في مدينة ناشيك، الذي به 150 مريضاً بفيروس كورونا حالياً.

وقال راجيش توبي وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، إنه لم يتضح ما الذي أدى لحدوث هذه الواقعة. وأضافت الشبكة أنه جرى نقل عدد من المرضى لمستشفيات أخرى.